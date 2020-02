Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Jugendliche randalieren an Bushaltestelle

Platzverweis und Anzeige

Seeheim-Jugenheim (ots)

Sechs Jugendliche hatten am Samstagabend (8.2.) nichts Gutes im Bereich einer Bushaltestelle in der Bickenbacher Straße im Sinn. Weil sie dort gegen 23.30 Uhr lautstark randalierten und offenbar versuchten ein Fahrrad zu stehlen, hatten Zeugen die Polizei alarmiert. Bei der anschließenden Kontrolle der jungen Männer stellten die Ordnungshüter ein schwarzes Fahrrad der Marke "Hera" sicher. Ein 19-Jähriger aus der Gruppe hatte das Fahrrad mit sich geführt und sowohl er, als auch seine Begleiter widersprüchliche Angaben über dessen Herkunft gemacht. Neben der Erteilung eines Platzverweises leiteten die Beamten zudem ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahles ein. Das Fahrrad hat die Rahmennummer EN 14766. In diesem Zusammenhang werden Zeugen, die Hinweise zu dem Besitzer des Drahtesels geben können gebeten, sich mit der Dezentralen Ermittlungsgruppe in Pfungstadt, in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06157/ 95090).

