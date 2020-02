Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Hirschhorn: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Hirschhorn (ots)

Am Samstag (08.02.) zwischen 19:30 Uhr und 22:30 Uhr wurde ein geparktes Fahrzeug in der Jahnstraße in Hirschhorn beschädigt. Der auf einem Restaurantparkplatz stehende, blaue Audi Q3 wurde mutmaßlich durch ein ausparkendes Fahrzeug im Rahmen beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 900 Euro. Die Polizei bittet eventuelle Zeugen sich mit der Polizeistation Wald-Michelbach (Tel. 06207/ 94050) in Verbindung zu setzen.

