Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

Ober-Ramstadt (ots)

Die Abwesenheit von Bewohnern in der Straße "Am Kreuzer" haben bislang noch unbekannte Täter genutzt und versucht in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Am Sonntagnachmittag (9.2.) hatten aufmerksamse Nacbarn die Hebelspuren im Eingangsbereich des Hauses bemerkt und die Polizei verständigt. Die Ordnungshüter ermitteln nun wegen des versuchten Einbruchs und haben den Tatzeitraum zwischen Sonntag (2.2.) und Sonntagvormittag (9.2.) eingegrenzt. Zeugen, die in diesem Zeitraum, in Tatortnähe, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22), unter der Rufnummer 06151/9690, in Verbindung zu setzen.

