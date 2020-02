Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Erheblicher Sachschaden bei Einbruch verursacht

Kriminelle flüchten mit Trinkgeld

Bensheim (ots)

Erheblichen Sachschaden haben bislang noch unbekannte Täter bei einem Einbruch in eine Bäckerei in der Zeit von Samstagnachmittag (08.02.) bis Sonntagmorgen (09.02.) verursacht. Gegen 5.15 Uhr entdeckten Zeugen die Spuren der Kriminellen, die mit einem Gullideckel die Eingangstür zum Verkaufsraum der Filiale in der Hauptstraße eingeworfen hatten. Nach ersten Erkenntnissen durchwühlten die ungebetenen Gäste im Anschluss die Räumlichkeiten und entwendeten Trinkgeld in Höhe von rund 50 Euro. Mit ihrer Beute flüchteten die Diebe und ließen einen Sachschaden in Höhe von geschätzten 2.500 Euro zurück.

