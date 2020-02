Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biblis: Durch das Kellerfenster ins Anwesen eingedrungen

Kriminelle erbeuten Geld, Schmuck und Armbanduhren

Biblis (ots)

Bargeld, Schmuck und mehrere hochwertige Armbanduhren haben Kriminelle bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Laufe des Samstags (08.02.) entwendet. Zwischen 16.40 Uhr und 22.40 Uhr drangen die bislang noch unbekannten Täter durch ein aufgehebeltes Kellerfenster in das Anwesen in der Königsberger Straße ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und durchwühlten dabei diverse Schränke und Schubladen. Mit ihrer Beute suchte die Täter anschließend unerkannt das Weite. Die genaue Höhe des Diebesgutes steht derzeit noch nicht fest. Hinweise nehmen die Ermittler der Heppenheimer Kripo (K 21/22) unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell