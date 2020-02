Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Bürstadt: Von Unfallstelle geflüchtet/Polizei sucht Zeugen

Bürstadt (ots)

Am Samstagabend, 08.02.2020, in der Zeit zwischen 19:30 Uhr und 20:30 Uhr wurde ein geparkter Pkw in der Bonifatiusstraße in Bürstadt im Rahmen eines Verkehrsunfalles beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Bei dem Verkehrsunfall entstand am geschädigten Pkw ein Schaden von ca. 500 EUR. Die Polizei bittet eventuelle Zeugen sich mit der Polizeistation Lampertheim-Viernheim, Tel.: 06206 / 9440 - 0 in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: PHK Jung

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Bergstraße

Polizeistation Lampertheim-Viernheim

Florianstraße 2

68623 Lampertheim

Jung, PHK (Schwerpunkt-DGL)

Telefon: 06206 / 9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell