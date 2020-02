Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Bensheim-Auerbach: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bensheim (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Samstag, den 08.02.2020, auf dem Parkplatz des Edeka Markts Merz in Bensheim Auerbach sucht die Polizei in Bensheim nach Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Zwischen 10:30 Uhr und 11:40 Uhr parkte der Geschädigte sein Fahrzeug, PKW Opel Astra schwarz auf dem Parkplatz des Edeka Marktes in der Wilhelmstraße 160. Der schwarze Opel wurde auf der Beifahrerseite beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen muss es sich bei dem Verursacher - Fahrzeug um einen weißen PKW handeln. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise werden unter der Rufnummer 06251/8468-0 entgegengenommen.

