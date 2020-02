Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 63-Jähriger bei Unfall verletzt

Darmstadt (ots)

Ein 63-jähriger Autofahrer aus Roßdorf befuhr am Freitagmorgen (07.02.), gegen 06.30, die Landgraf-Georg-Straße und kam aus bislang ungeklärten Ursachen von der Fahrbahn ab. Hierbei prallte er mit seinem Fahrzeug in einen Laternenmast und in eine daneben befindliche Grundstücksmauer. Anschließend wurde der leicht verletzte Fahrer in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 4.500 Euro.

Wer Beobachtungen zum Unfallgeschehen gemacht hat, wird gebeten, sich beim 1. Polizeirevier in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-3610 zu melden.

