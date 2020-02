Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Polizei und Ordnungsamt haben Gaststätten im Fokus

Rüsselsheim (ots)

Am Donnerstagabend (06.02.) bis in die Nacht zum Freitag (07.02.), kontrollierten Beamte der Polizeistation Rüsselsheim und der Hessischen Bereitschaftspolizei gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt Rüsselsheim insgesamt fünf Gaststätten in der Innenstadt.

Durch die Stadtpolizei wurden im Rahmen der Überprüfungen in den Lokalen unter anderem mehrere Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz, das Nichtrauchergesetz sowie Verstöße gegen die Spielordnung festgestellt und entsprechende Verfahren eingeleitet. Zudem bemerkten die Kontrolleure unbeschilderte, verstellte und ungenügend beleuchtete Fluchtwege.

Insgesamt drohen den Betreibern nun Bußgelder in Höhe von mehreren tausend Euro.

In einem Lokal überprüften die Ordnungshüter eine 26 Jahre alte Frau. Sie wurde per Haftbefehl gesucht, weil eine Geldstrafe in Höhe von 2000 Euro wegen Trunkenheit im Verkehr offen war. Die 26-Jährige wurde vorläufig festgenommen, anschließend aber wieder auf freien Fuß gesetzt, weil ein Bekannter später auf der Polizeiwache erschien und für die Frau die ausstehende Summe beglich.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell