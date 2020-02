Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Hoher Sachschaden bei versuchtem Einbruch in Kirschhausen

Heppenheim (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 haben bislang noch unbekannte Täter bei einem versuchten Einbruch in der Nacht zum Donnerstag (06.02.) verursacht. Zwischen 18.30 Uhr am Mittwoch und circa 4.20 Uhr am folgenden Morgen hatten die Kriminellen eine Bäckerei in der Siegfriedstraße ins Visier genommen. Sie versuchten vergeblich, eine Tür sowie ein Fenster der Filiale im Stadtteil Kirschhausen aufzuhebeln. Zudem schlugen die Unbekannten eine Fensterscheibe zum Anwesen ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen waren die Tatverdächtigen jedoch nicht ins Innere der Bäckerei gelangt. Das Kommissariat 21/22 hat die Ermittlungen in dieser Sache übernommen und hofft auf Mithilfe aus der Bevölkerung. Wem sind in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen? Hinweise nimmt die Heppenheimer Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

