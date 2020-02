Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Autoreifen an drei Fahrzeugen zerstochen/Polizei ermittelt

Groß-Gerau (ots)

Drei in der Sudetenstraße geparkte Fahrzeuge gerieten in der Nacht zum Donnerstag (06.02.) in das Visier von Vandalen.

Die Täter zerstachen mit einem unbekannten Gegenstand jeweils einen Reifen der Autos und flüchteten anschließend. Die Ermittler vermuten, dass noch weitere Fahrzeuge beschädigt wurden.

Zeugen und etwaige weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750 zu melden.

