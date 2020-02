Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Schmuck und Bargeld erbeutet

Zeugen nach Einbruch in Mehrfamilienhaus gesucht

Darmstadt (ots)

Am späten Donnerstagabend (6.2.) sind noch unbekannte Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bessunger Straße eingebrochen. Zwischen 19.30 Uhr und 20.15 Uhr, nutzten die Täter die Abwesenheit der Bewohner aus und verschafften sich über ein rückwärtig gelegenes Fenster gewaltsam Zugang zu den Räumen. Auf der Suche nach Wertgegenständen wurden sie fündig und erbeuteten unter anderem Schmuck und Bargeld. Unerkannt gelang ihnen bislang die Flucht. Die Kripo in Darmstadt (K21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und fragt: Wer hat zur Tatzeit und in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten können? Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Alles Sachdienliche nehmen die Beamten unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell