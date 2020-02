Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Bewohner überraschen Einbrecher

Polizei fahndet nach Duo

Dieburg (ots)

Zwei Kriminelle wurden beim Durchwühlen des Hauses eines älteren Ehepaars in der Johannes-Brahms-Straße am Mittwoch (05.02.), gegen 18.10 Uhr, von den Eigentümern überrascht. Die Täter ergriffen sofort in Richtung Johann-Sebastian-Bach-Straße die Flucht. Ob es sich bei den Unbekannten um zwei Männer oder um einen Mann und eine Frau gehandelt hat, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Polizeistreifen blieb bislang ergebnislos.

Das Duo soll mit einem unbekannten Akzent gesprochen haben. Eine der Personen hatte das Gesicht mit einem schwarzen Tuch bedeckt. Nach ersten Ermittlungen erbeuteten die Kriminellen Schmuck.

Das Kommissariat 21/22 der Polizei in Darmstadt ist mit dem Sachverhalt betraut und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Katrin Pipping

Telefon: 06151/969-2414

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell