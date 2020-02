Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Zuhause überfallen

Wer kann Hinweise geben?

Raunheim (ots)

Ein 33 Jahre alter Mann wurde am Mittwochabend (05.02.), gegen 20.10 Uhr, in seinen vier Wänden in der Nahestraße überfallen. Die zwei Kriminellen verschafften sich gewaltsam Zutritt in die Wohnung und attackierten den Bewohner. Während der eine Unbekannte den Mann bewachte, durchwühlte der Zweite dessen Wohnung. Nachdem die Täter Geld und vier Mobiltelefone erbeuteten, flüchteten diese aus der Wohnung.

Beide Flüchtigen sollen nach Aussage des Opfers etwa 1.75 Meter groß sein, ein südländisches Erscheinungsbild und schwarze Haare haben.

Zeugen oder Anwohner, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat 10 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

