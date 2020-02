Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Breuberg: Zeugen nach Farbschmierereien gesucht

Breuberg (ots)

Farbschmierer haben am alten Bahnhof im Stadtteil Sandbach ihre Spuren hinterlassen. Gegen 16 Uhr am Dienstag (04.02.) bemerkten Zeugen die Graffitis an zwei Wänden der des ehemaligen Bahnhofgebäudes in der Höchster Straße. Der Tatzeitraum reicht bis zum vorangegangenen Freitag (31.01.) zurück. Die Polizei in Höchst hat die Ermittlungen zu den Tätern übernommen und geht von einem Schaden von rund 200 Euro aus. Zeugen, denen verdächtige Personen in diesem Zusammenhang aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der 06163/941-0 zu melden.

