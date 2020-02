Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Büroräume von Kindergarten durchwühlt

Laptop gestohlen

Darmstadt (ots)

Ungebetene Besucher haben in der Nacht zum Mittwoch (4.-5.2.) ihr Unwesen im Heimstättenweg getrieben und sind in einen Kindergarten eingebrochen. Über ein Fenster hatten sich die Täter gewaltsam Zugang zu der öffentlichen Einrichtung verschafft und die Büroräume nach Wertgegenständen durchsucht. Dabei wurden sie fündig und entwendeten einen Laptop. Unerkannt traten sie im Anschluss die Flucht an. Zurück ließen die Kriminellen zudem einen Sachschaden, der auf mindestens 1000 Euro geschätzt wird. Die Ermittlungsgruppe-City von der Darmstädter Polizei ist mit dem Fall betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei den Beamten zu melden. Unter der Rufnummer 06151/9690, werden alle sachdienlichen Hinweise entgegengenommen.

