Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Brummi kracht auf A 67 in Baustellenabsicherung/55.000 Euro Schaden- Zwei weitere Unfälle im Stau/Erhebliche Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr

Gernsheim (ots)

Ein 57 Jahre alter Lastwagenfahrer krachte am frühen Donnerstagmorgen (06.02.), gegen 4.00 Uhr, zwischen den Anschlussstellen Gernsheim und Pfungstadt, in die auf einem Lkw-Anhänger angebrachte Baustellenabsicherung einer Nachtbaustelle und verursachte hierbei ein größeres Trümmerfeld. Der 57-Jährige blieb unverletzt. Es entstand nach ersten Schätzungen insgesamt ein Schaden von rund 55.000 Euro.

In dem in Folge des Unfalls und der anschließend Bergungs- und Reinigungsarbeiten entstandenen Stau, ereigneten sich gegen 6.00 Uhr dann zwei weitere Unfälle. Ein 61 Jahre alter Autofahrer aus dem Rhein-Neckar-Kreis fuhr am Stauende auf das Fahrzeug eines 28-Jährigen aus Worms auf. Beide Fahrzeuginsassen wurden hierbei verletzt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. An den zwei Autos entstand Totalschaden. An der Unfallstelle liefen Betriebsstoffe aus, was eine aufwendige Fahrbahnreinigung notwendig machte. Bei einem weiteren Verkehrsunfall im Stau blieb es nach derzeitigen Erkenntnissen bei Blechschaden.

Im morgendlichen Berufsverkehr kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und auch die Ausweichstrecken waren aufgrund des starken Verkehrs überlastet. In der Spitze erreichte der Stau über sechs Kilometer. Gegen 8.15 Uhr war die Strecke schließlich wieder frei befahrbar.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell