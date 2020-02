Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Kriminelle suchen Autohändler heim

Wohnwagen entwendet (HP-CK 2013)

Lampertheim (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (05.02.) hatten es bislang noch unbekannte Täter auf einen Wohnwagen im Wert von mehreren Zehntausend Euro abgesehen. Zwischen 21 Uhr am Dienstag und 8 Uhr am folgenden Morgen verschafften sich die Kriminellen durch ein aufgebrochenes Tor gewaltsam Zutritt zu dem Anwesen in der Heppenheimer Straße im Stadtteil Hüttenfeld. Hier war ein weiß-grauer Wohnwagen der Marke Hobby mit dem amtlichen Kennzeichen HP-CK 2013 im Visier der Diebe. Mit ihrer Beute suchten die Täter im Anschluss unerkannt das Weite. Das Kommissariat 21/22 der Heppenheimer Kriminalpolizei hat in diesem Zusammenhang die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen oder dem verbleib des Wohnanhängers haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

