Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Schaafheim: Auseinandersetzung nach Parteiveranstaltung

Schaafheim (ots)

Nach einer Auseinandersetzung einer Parteiveranstaltung in der Kulturhalle am Dienstagabend (04.02.) hat die Kriminalpolizei in Darmstadt die Ermittlungen aufgenommen.

Ersten Ermittlungen zufolge soll es gegen 22.30 Uhr auf einem Parkplatz der Halle zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 26-jährigen Passanten und einem 21 Jahre alten Teilnehmer der Veranstaltung gekommen sein. Laut Zeugenaussagen beleidigte der Ältere seinen Kontrahenten und ging auf ihn los. Der 21-Jährige setzte daraufhin Pfefferspray ein. Die Polizei kam mit mehreren Streifen und wurde hierbei vom Polizeipräsidium Unterfranken unterstützt.

Die Polizei leitet mehrere Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung ein. Die Kriminalpolizei (ZK 10) ist mit dem Sachverhalt betraut und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

