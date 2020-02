Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Vierheim: Wohnungsbrand in Erdgeschosswohnung

Feuerwehr rettet sechs Bewohner über Drehleiter

Viernheim (ots)

Ein Brand in einer Erdgeschosswohnung hat am frühen Mittwochmorgen (05.02.) Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 06:20 Uhr wurde der Rettungsleitstelle in Viernheim ein Brand in einem dreistöckigen Gebäude in der Straße "Am Königsacker" in Viernheim gemeldet. Die kurz danach am Brandort eingetroffenen Rettungskräfte stellten Feuer in einer Erdgeschosswohnung fest. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten insgesamt sechs Bewohner durch die Feuerwehr aus dem 2. Obergeschoss über eine Drehleiter gerettet werden. Drei Personen wurden mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung zur Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Die Brandursache sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens sind derzeit noch unklar und bedürfen den weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei in Heppenheim. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Brand jedoch in der Küche einer Erdgeschosswohnung ausgebrochen sein. Die betroffene Wohnung ist momentan nicht bewohnbar. Ob ein Gebäudeschaden entstanden ist, muss durch einen Sachverständigen geklärt werden.

Neben der Freiwilligen Feuerwehr aus Viernheim waren der Rettungsdienst sowie die Polizei im Einsatz.

