POL-DADI: Darmstadt, Eschollbrücker Str./ Pulverhäuserweg Verkehrsunfall mit Radfahrer und PKW

Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer vom 04.02.2020 in Darmstadt

Darmstadt. Am Dienstag (04.02.2020), gegen 15:20 Uhr befuhr ein 45-jähriger Mountainbiker aus Darmstadt den linken Seitenstreifen der Eschollbrücker Straße in Richtung Stadtausgang. Auf Höhe der Einbiegung zum Pulverhäuserweg fuhr zeitgleich eine 41-jährige Darmstädterin mit dem PKW nach rechts, in die Eschollbrücker Straße ein. In diesem Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, woraufhin der Radfahrer zu Boden stürzte und sich verletzte.

Der Mountainbiker wurde vor Ort von einem Ersthelfer versorgt bis der alarmierte Notarzt an der Unfallstelle eingetroffen ist. Nach der Erstversorgung wurde der Radfahrer für weitere Untersuchungen in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Die Schwere seiner Verletzungen sind noch unbekannt. Die PKW-Fahrerin blieb unversehrt, sie erlitt lediglich einen Sachschaden am Pkw.

