Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Grauer Mercedes gestohlen

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Die Kriminellen gelangten am Montag (03.02.) in der Zeit von 12.00 bis 23.30 Uhr auf unbekannte Art und Weise auf das Grundstück eines Auto-Händlers in der Mainzer Straße.

Der gestohlene graue Mercedes C200 "ohne Kennzeichen" war auf dem Gelände abgestellt. Wie die Täter das Fahrzeug vom Grundstück entwenden konnten, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Wer den Diebstahl bemerkt hat oder Hinweise zum derzeitigen Standort des Wagens geben kann, meldet sich bitte bei der Ermittlungsgruppe Darmstadt City unter der Rufnummer 06151/969-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Katrin Pipping

Telefon: 06151/969-2414

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

