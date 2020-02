Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf: Polizei kontrolliert 21-Jährigen und stellt Drogen sicher

Roßdorf (ots)

Wegen des Verdachts des illegalen Handelns mit Drogen wird sich ein 21-Jähriger aus Roßdorf zukünftig strafrechtlich verantworten müssen. Zivilbeamte der Direktion Darmstadt-Dieburg hatten den jungen Mann und seine zwei Begleiter, gegen 17 Uhr, an einer Bushaltestelle in der Erbacher Straße kontrolliert. Im Rahmen dieser Überprüfung stießen die Beamten auf 26 verkaufsfertige Tütchen, gefüllt mit jeweils bis zu 1 Gramm Marihuana, alle verstaut in einer seiner mitgeführten Taschen. Doch dem nicht genug. In einer zweiten Tüte, stellten die Polizisten weitere rund 41 Gramm Marihuana sicher. Aufgrund der begründeten Verdachtsmomente nahmen die Ordnungshüter im Anschluss auch seine Wohnung unter die Lupe. Für die Durchsuchung seiner Räume lag das Einverständnis des Beschuldigten vor. Weiter Funde brachte diese Maßnahme jedoch nicht hervor. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Roßdörfer wieder entlassen.

