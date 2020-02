Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Einbruch in Technikgeschäft

Wer kann Hinweise geben?

Rüsselsheim (ots)

In der Nacht zum Dienstag (04.02.) geriet ein Technikhandel in der Bahnhofstraße in das Visier von Einbrechern.

Nachdem die Täter mehrere Türen gewaltsam aufbrachen, verschafften sie sich Zugang zum Verkaufsraum. Die Kriminellen konnten unerkannt flüchten und erbeuteten unter anderem eine Spielkonsole und weitere elektronische Geräte im Wert von mehreren Hundert Euro.

Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen die ungebetenen Besucher einen Sachschaden von circa 10.000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich an die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 zu wenden.

