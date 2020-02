Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biebesheim: Vier Wohnwagen aufgebrochen

Zeugen gesucht

Biebesheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch (29.01.) und Montag (03.02.) brachen Unbekannte nach aktuellem Erkenntnisstand in vier Wohnwagen auf einem Campingplatz in Biebesheim ein. Die Kriminellen gelangten in die Wohnanhänger und erbeuteten unter anderem mehrere Werkzeuge und ein Fahrrad.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Gernsheim ist mit diesem Fall betraut. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06258/9343-0 zu melden.

