Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 40-Jähriger löst Einsatz vor Amtsgericht aus

Polizeistreife verhindert Schlimmeres

Darmstadt (ots)

Schlimmeres haben Polizeibeamte des 1. Reviers, am Dienstagvormittag (4.2.), durch ihr unmittelbares und erfolgreiches Einschreiten vor dem Amtsgericht am Mathildenplatz verhindert. Gegen 9 Uhr hatte sich dort ein 40 Jahre alter Mann, im Eingangsbereich des Gebäudes, mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und damit gedroht, sich anzuzünden. Eine Streife des 1.Polizeireviers war vor Ort und konnte den Mann sofort von seinem Vorhaben abhalten. Der 40-Jährige aus Groß-Zimmern kam anschließend in psychiatrische Betreuung. Die Hintergründe für sein Handeln dürften, ersten Erkenntnissen zufolge, im privaten Bereich begründet sein.

