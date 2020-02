POL-GG: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Polizeipräsidium Südhessen

Am Sa., 01.02.2020, 17.45 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Dieselstr./Schleifmühlenweg ein Vorfahrtsunfall, bei dem der unbekannte Verursacher von der Unfallstelle flüchtete. Von seinem Fahrzeug blieb jedoch das vordere Kennzeichen an der Unfallstelle zurück, es handelt sich um eine Krefelder Zulassung. Geschädigt wurde ein grauer VW Golf. Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

