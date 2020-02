Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Unbekannter fragt nach Wechselgeld und beklaut Seniorin

Weiterstadt (ots)

Männlich, circa 60 Jahre alt, etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß, bekleidet mit einem hellen Hemd unter einem dunkelblauen Pullover, dunkle Hose, kurze, dunkelbraune Haare und ein europäisches Erscheinungsbild. So lautet die Beschreibung eines noch unbekannten Täters, der offenbar am Montagvormittag (3.2.) sein Unwesen in der Friedrich-Ebert-Straße getrieben hat. Gegen 11 Uhr hatte der Verdächtige eine 92-jährige Fußgängerin auf der Straße angesprochen und gefragt, ob sie ihm Geld wechseln könne. Als die Seniorin hilfsbereit ihren Geldbeutel zückte und nach passendem Kleingeld suchte, schnappte sich der Kriminelle sofort einen 50 Euro-Schein aus dem Portemonnaie der Frau und flüchtete.

Die Darmstädter Kripo (K24) ist mit dem Fall betraut und fragt: Wem ist der Beschriebene in Tatortnähe aufgefallen? Wer wurde möglicherweise im Vorfeld oder nach der Tat ebenfalls angesprochen? Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell