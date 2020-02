Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Lieferwagen aufgebrochen

Zeugen gesucht

Kelsterbach (ots)

Am Montagabend (03.02.), gegen 20.30 Uhr, rückte ein geparkter Lieferwagen in der Straße "Langer Kornweg" in das Visier von Kriminellen. Die Täter schlugen eine Scheibe des Wagens ein und hebelten die Schiebetür auf. Hierbei erbeuteten die Täter nach erstem Erkenntnisstand diverse elektronischen Geräte und Zigaretten-Packungen im Wert von mehreren Hundert Euro. Danach flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung.

Wer Hinweise zu den Tätern oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Rüsselsheimer Kriminalpolizei K21/22 unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

