POL-DA: Rüsselsheim: Vermisste Seniorin vergnügt sich in Spielothek

Rüsselsheim (ots)

Die Suche nach einer vermissten 85 Jahre alten Frau nahm am Montag (03.02.) ein gutes und unerwartetes Ende.

Die 85-Jährige hatte ihr Seniorenwohnheim am Vormittag verlassen. Als die gehbehinderte und auf Medikamente angewiesene Dame gegen 16.30 Uhr noch immer nicht in die Einrichtung zurückgekehrt war, verständigte das Pflegepersonal die Polizei. Die Ordnungshüter setzten anschließend alle Hebel in Bewegung, um die Frau zu finden. Neben Nachfragen beim öffentlichen Personennahverkehr und bei Rüsselsheimer Taxiunternehmen wurde auch eine Suche über das Radio veranlasst und zudem eine Rettungshundestaffel mit Mantrailerhunden zur Suche nach der 85-Jährigen, die einen Rollator mit sich führte, alarmiert.

Der Vermisstenfall nahm eine unerwartete Wendung, als eine Bekannte der Frau angab, die Vermisste zum "Shopping" in der Innenstadt abgesetzt zu haben und hierbei erwähnte, dass ihre Bekannte zudem gerne in Spielotheken geht. Gegen 23.30 Uhr konnte die Seniorin dann tatsächlich von der Polizei in einer Spielothek in der Innenstadt angetroffen werden. Sie äußerte gegenüber den Polizisten, dass sie bis Ladenschluss gerne noch ein wenig weiter spielen möchte. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei wurden daraufhin eingestellt.

Wie die Ordnungshüter später erfuhren, ist die 85-Jährige am frühen Morgen müde aber glücklich in die Seniorenresidenz zurückgekehrt.

