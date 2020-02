Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Brennender Holzunterstand

Eine Person verletzt

Groß-Umstadt (ots)

Am Montag (03.02) wurde um kurz nach 17.00 Uhr durch mehrere aufmerksame Anwohner der Brand eines Holzunterstandes in der Eisenacherstraße gemeldet. Ein 29-jähriger Nachbar, welcher versuchte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gärten und Häuser zu verhindern, wurde dabei leicht verletzt und musste in einem umliegenden Krankenhaus behandelt werden. Zur Brandbekämpfung waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Groß-Umstadt, Richen und Semd im Einsatz. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Brandursache ist derzeit nicht geklärt. Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Berichterstatter: PK Rapp, Polizeistation Dieburg

Matthias Brosch, EPHK und PvD

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Führungsdienst

Klappacher Straße 145

64285 Darmsstadt

Telefon: 06151 - 969 3030

oder

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Telefon: 06151 - 969 2400

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell