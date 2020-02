Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Polizei stoppt betrunkenen Brummifahrer auf der A5

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am Montagmorgen (03.02.), gegen 08:40 Uhr, meldete eine Verkehrsteilnehmerin der Polizei einen in Schlangenlinien fahrenden Sattelzug auf der A5 in Fahrtrichtung Karlsruhe.

Eine Streife der Polizeiautobahnstation Südhessen konnte den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrer auf dem Parkplatz "Kaiserstein" kontrollieren.

Ein an Ort und Stelle durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Der 43-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Er wird sich in einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Katrin Pipping

Telefon: 06151/969-2414

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell