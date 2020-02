Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Werkzeuge aus Fahrzeug gestohlen

Viernheim (ots)

In der Nacht zum Samstag (01.02.) geriet ein Fahrzeug in der Römergartenstraße in das Visier von Kriminellen.

Die Täter öffneten auf bislang unbekannte Weise ein abgestelltes Firmenfahrzeug. Hierbei erbeuteten die Täter nach erstem Erkenntnisstand mehrere Werkzeuge im Wert von circa 1000 Euro. Anschließend konnten diese in unbekannte Richtung flüchten.

Die dezentrale Ermittlungsgruppe in Viernheim ist mit diesem Fall betraut. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06204/9377-0 zu melden.

