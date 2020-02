Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biblis: Unbekannte zerstechen die Reifen an vier Autos

Polizei sucht Zeugen

Biblis (ots)

Wie der Polizei am Samstag (01.02.) bekannt wurde, wurden in der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen mehrere Fahrzeugbesitzer Opfer von bislang unbekannten Vandalen. Die unbekannten Täter zerstachen im Tatzeitraum in der Annastraße in Biblis an insgesamt vier Fahrzeugen die Reifen. Der Schaden dürfte mehrere hundert Euro betragen.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Lampertheim-Viernheim hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft in diesem Zusammenhang auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wem sind verdächtige Personen aufgefallen? Die Beamten der Ermittlungsgruppe sind unter der Rufnummer 06206 9440-0 erreichbar und nehmen Hinweise entgegen.

