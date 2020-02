Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Polizei sucht Zeugen nach riskantem Überholmanöver

Lampertheim (ots)

Die Fahrerin bzw. der Fahrer eines schwarzen Mercedes überholte am Samstagabend (01.02.), gegen 19.20 Uhr, auf der Landesstraße 3110, zwischen Neuschloß und Hüttenfeld, mehrfach in riskanter Art und Weise andere Fahrzeuge.

Ein überholter Autofahrer musste zunächst vor einer Kurve stark abbremsen, um dem überholenden Mercedes-Fahrer das Einscheren zu ermöglichen und so einen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zu verhindern. Auf gerader Strecke in Richtung Hüttenfelder Kreisverkehr setzte der Mercedes dann erneut zum Überholen an. Ein entgegenkommender Autofahrer musste stark abbremsen und auf den Grünstreifen ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und auch das hierbei überholte Auto wich in den Grünstreifen aus.

Die Polizei ermittelt nun wegen der rücksichtslosen Fahrweise und bittet Zeugen sowie die bislang unbekannten gefährdeten Verkehrsteilnehmer um Kontaktaufnahme mit der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206/9400-0.

