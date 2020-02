Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Einbruch in Kindertagesstätte

Täter erbeuten Bargeld, Beamer und Laptop

Darmstadt (ots)

Bargeld, Beamer und einen Laptop, alles zusammen im Wert von rund 500 Euro, haben bislang noch unbekannte Täter aus den Räumen eines Kindergartens in der Straße "Auf der Hardt" gestohlen. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten die Kriminellen die öffentliche Einrichtung im Verlauf des vergangenen Wochenendes, zwischen Freitagnachmittag (31.1.), 16.30 Uhr und Montagmorgen (3.2.), im Visier. Um in das Gebäude zu gelangen hatten die Täter mehrere Fensterscheiben eingeschlagen. Der hierbei verursachte Schaden wird derzeit auf mindestens 2500 Euro geschätzt. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe des 3.Polizeireviers ist mit dem Fall betraut. Sachdienliche Hinweise werden an die Beamten, erreichbar unter der Rufnummer 06151/9693810, erbeten.

