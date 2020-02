Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn-Worfelden: Mit Axt Bushaltestelle und Fahrrad beschädigt

Büttelborn (ots)

Mit einer Axt beschädigte ein 17 Jahre alter Jugendlicher am Freitagabend (31.01.), gegen 23.20 Uhr, zwei Scheiben einer Bushaltestelle in der Geleitstraße sowie ein in der Nähe abgestelltes Fahrrad. Es entstand insgesamt ein Schaden von rund 1000 Euro. Zeugen beobachteten die Tat und alarmierten daraufhin die Polizei.

Die Ordnungshüter ermitteln nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung gegen den 17-Jährigen. Der angetrunkene Jugendliche wurde anschließend in die Obhut seiner Eltern übergeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell