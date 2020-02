Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Einbruch in Imbiss

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Ein Imbiss in der Alten Darmstädter Landstraße geriet in der Nacht zum Samstag (01.02.), gegen 2.00 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Täter drangen gewaltsam durch eine Tür in das Geschäft ein und durchwühlten anschließend den Verkaufsraum. Ihnen fiel lediglich eine geringe Menge Kleingeld in die Hände. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen die ungebetenen Besucher allerdings einen Schaden von rund 2000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144/9666-0.

