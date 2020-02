Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Einbrecher klettert über Dach von Wintergarten

Wer kann Hinweise geben?

Weiterstadt (ots)

Die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Sudetenstraße ist am Sonntag (2.2.) von einem Einbrecher heimgesucht worden. Zeugen hatten kurz vor 2 Uhr die Polizei verständigt, nachdem sie verdächtige Geräusch aus der Wohnung vernommen hatten. Zuvor hatte der sich der Täter über den rückwärtigen Wintergarten Zugang zu den Räumen der Wohnung verschafft und dort nach Beute gesucht. Noch vor Eintreffen der Beamten trat der Täter auch über diesen Weg die Flucht an. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Darmstädter Kripo (21/22) ermittelt in diesem Fall und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

