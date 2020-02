Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Weißer Toyota (DA-JU 408) gestohlen

Darmstadt (ots)

Ein im Altheimweg geparkter weißer Toyota geriet in der Nacht zum Sonntag (1.-2.2.) in das Visier von Kriminellen. Auf noch nicht bekannte Weise verschafften sich die Täter zwischen Samstagabend, 22 Uhr und Sonntagmorgen, 9 Uhr, Zugang zu dem Wagen und flüchteten mit diesem in unbekannte Richtung. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren an dem Fahrzeug die Kennzeichen DA-JU 408 angebracht.

Die Darmstädter Kripo (K21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Autos unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

