Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Lampertheim-Hofheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lampertheim (ots)

Im Lampertheimer Stadtteil Hofheim beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeugführer vermutlich in der Nacht zum 02.02.2020 an der Einmündung Bahnhofstraße/Flatenstraße ein Verkehrszeichen und die Scheibe eines dort befindlichen Geschäftshauses. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Schaden beträgt etwa 1300 EUR. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Lampertheim-Viernheim (Tel. 06206/ 9440 - 0) in Verbindung zu setzen.

