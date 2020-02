Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Südhessen: Unwetter entwurzelt zahlreiche Bäume; Bauzäune fallen um

Südhessen (ots)

Am Samstagabend (01.02.) gingen zwischen 19.13 Uhr und 21.55 Uhr bei der Einsatzzentrale der Polizei in Darmstadt knapp 50 Notrufe bezüglich Unwetterschäden ein. Die Meldungen bezogen sich nahezu ausschließlich auf umgestürzte Bäume, herabgefallene Äste und umgestürzte Bauzäune. In der Mecklenburger Straße in Darmstadt- Eberstadt begrub ein Baum einen geparkten PKW unter sich. Personen wurden durch das Unwetter bisher nicht verletzt.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

