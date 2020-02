Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Mörlenbach: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Mörlenbach (ots)

Am Freitag (31.01.) in der Zeit von 20:45 Uhr bis 21:30 Uhr wurde in der Schulstraße in Mörlenbach, an der Weschnitzhalle, ein grauer PKW Hyundai i30 angefahren. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden beläuft sich auf über 1000 Euro.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Heppenheim unter der Rufnummer 06252-7060 zu melden.

