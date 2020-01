Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Griesheim (ots)

Unfallzeugen gesucht

(Griesheim) Am Donnerstag (30.01.), zwischen 17:00 und 18.30 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Peugeot 207, der in der August-Bebel-Straße am Fahrbahnrand abgestellt war. Der Verursacher beschädigte den Außenspiegel an der Fahrerseite des Peugeot. Der Schaden wird auf ca. 400 Euro geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen hat der Verursacher den Unfall offensichtlich bemerkt und war anschließend in ein benachbartes Geschäft gegangen, ohne dort die notwendigen Unfalldaten zu hinterlassen. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Pst. Griesheim unter der Nummer 06155/8385-0 (aufnehmenden Dienststelle) zu melden. Berichterstatter: PHKin Piotter / PHK von Hammel

