Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erzhausen: Getränkelager eines Sportheims von Einbrechern heimgesucht

Erzhausen (ots)

Am Freitagmorgen (31.01.) hatte es ein unbekannter männlicher Täter gegen 5.30 Uhr auf ein Getränkelager eines Vereinsheims in der Heinrichstraße abgesehen. Der Einbrecher schlug eine Fensterscheibe ein und gelangte so in das Lager. Dort hatte es der Dieb auf Getränkekästen abgesehen. Ob tatsächlich Getränke entwendet wurden, ist bislang nicht bekannt. Gesehen wurde der Täter von einem Anwohner, der den Vorfall der Polizei meldete. Der Täter flüchtete zu der Zeit bereits in Richtung "Im Bensensee".

Ersten Erkenntnissen zufolge wird der Unbekannte auf 18-25 Jahre alt geschätzt. Er ist etwa 175-180 cm groß und hat schwarze Haare. Er war bekleidet mit einem khakifarbenen Kapuzenpullover und einer Jeans.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu der Identität des Täters geben können, werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe des 3. Reviers in Darmstadt zu melden (06151/969-0).

