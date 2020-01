Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alsbach-Hähnlein: Einbrecher suchen Einfamilienhaus heim und flüchten mit grauem Opel

Wer kann Hinweise geben?

Alsbach-Hähnlein (ots)

Drei noch unbekannte Täter haben am Donnerstagabend (30.1.) ein Einfamilienhaus "Am Grenzweg" heimgesucht und sich kurz vor 19 Uhr gewaltsam über die Terrassentür Zugang zu dem Anwesen verschafft. In den Räumen begaben die Täter sich auf die Suche nach Wertgegenständen, ließen jedoch aufgrund des plötzlich auslösenden Alarms von ihrem weiteren Vorhaben ab und suchten ohne Beute das Weite. Dabei konnten sie von Zeugen beobachtet werden, als sie in einem grauen Opel flüchteten. Alle drei Täter trugen dunkle Kleidung sowie schwarze Strickmützen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Flüchteten verlief ohne Erfolg.

Das Kommissariat 21/22 ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und sucht weitere Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Personen im Vorfeld der Tat oder danach in Tatortnähe beobachten konnte oder Hinweise zu dem Fluchtfahrzeug geben kann, wird gebeten, sich mit der Darmstädter Kripo in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell