POL-DA: Ober-Ramstadt: Einbrecher steigen in Einfamilienhaus ein und gehen leer aus

Ober-Ramstadt (ots)

Ein Einfamilienhaus "Am Lohberg" geriet am Donnerstag (30.01.) in der Zeit zwischen 16 Uhr und 23.30 Uhr in das Visier von Kriminellen. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich Zugang zu den Räumlichkeiten. Aus noch nicht bekannten Gründen ließen sie von ihrem weiteren Vorhaben ab und flüchteten ohne Beute. Der von den Tätern verursachte Schaden am Fenster ist bislang noch nicht beziffert.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei (K 21/22) in Darmstadt entgegen (06151-969-0).

