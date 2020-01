Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Autoscheibe eingeschlagen und Rucksack geklaut

Darmstadt-Arheilgen (ots)

Auf einen Rucksack mit Wertgegenständen, der im Wageninneren lag, hatten es bislang unbekannte Täter am Donnerstag (30.01.) abgesehen. Zwischen 12 Uhr und 15.30 Uhr schlugen die Kriminellen die Scheibe eines grauen VW ein, der zu dem Zeitpunkt auf einem Waldweg ("Spiegelhügelschneise") in der Kranichsteiner Straße parkte. Aus dem Auto schnappten sie sich einen Rucksack, in dem sich unter anderem eine Geldbörse sowie ein Handy befand und flüchteten.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei den Ermittlern der Kriminalpolizei (K 21/22) in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

