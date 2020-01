Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Handtasche aus Auto gestohlen

Bischofsheim (ots)

Die Scheibe eines in der Frohnseestraße geparkten Peugeot, schlug ein Unbekannter am Donnerstag (30.01.), in der Zeit zwischen 16.50 und 18.30 Uhr ein. Anschließend griff sich der Kriminelle eine auf dem Beifahrersitz abgelegte Handtasche samt persönlichen Dokumenten und flüchtete vom Tatort.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

