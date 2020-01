Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Mehrere Spinde aufgebrochen und Wertsachen entwendet

Täterbeschreibung liegt vor

Darmstadt (ots)

Am Donnerstag (30.01.) hatte ein unbekannter männlicher Täter die Mitarbeiterspinde einer Privatbrauerei in der Goebelstraße im Visier. In der Zeit von 10 Uhr bis 11 Uhr machte sich der dreiste Dieb an mehreren Spinden zu schaffen. Er brach die Schlösser auf und entwendete unter anderem Geldbörsen und einen Rucksack.

Ersten Hinweisen zufolge wird der männliche Täter wie folgt beschrieben. Er ist etwa 20-30 Jahre alt, hat eine westeuropäische Erscheinung und helle kurze Haare. Er war bekleidet mit einer schwarzgrauen Jacke, einer schwarzen Jogginghose mit weißem Emblem am linken Oberschenkel sowie schwarzen Turnschuhen mit weißen Applikationen. Insgesamt machte der Täter einen verwahrlosten Eindruck.

Die Ermittlungsgruppe Darmstadt-City ermittelt in dem Fall. Die Beamten fragen: Wem ist der Täter aufgefallen? Wer kann Hinweise zu dessen Identität geben? Unter der Rufnummer 06151/969-0 sind die Ermittler zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nadja Siemoleit

Telefon: (06151) 969 2410

Fax: (06151) 969 2405

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell